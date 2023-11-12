Пропавший в Подмосковье сын друзей детского омбудсмена Мишоновой найден мертвым

О трагедии в своем аккаунте в соцсетях сообщила сама Ксения Мишонова. По словам омбудсмена, 24-летний Анатолий Басков давно страдал аутизмом, он пропал по пути домой в районе Наро-Фоминска в Московской области.

Мишонова сообщила в полицию о пропаже молодого человека. Его поиски правоохранители и волонтеры вели с 1 ноября. 11 ноября тело пропавшего мужчины было обнаружено.

«К сожалению, Толя так и не вернулся домой. Спасибо всем, кто помогал, искал, утешал родных. Светлая память. Берегите своих близких», — написала Мишонова.

К слову, молодой человек, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, учился в институте. Анатолий воспитывался в многодетной семье.