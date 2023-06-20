Пропавшую 18 дней назад в бурятском лесу девушку нашли живой

«Сегодня, в 17:15 по местному времени (12:15 мск), в 15 километрах от местности Дарки девушка была найдена спасателями БРПСС (Бурятская республиканская поисково-спасательная служба) – (прим. ред.) живой», – говорится в сообщении ведомства.

По информации экстренных служб, жительница Бурятии 1994 года пошла в лес и заблудилась. Сообщения о пропаже появились 1 июня. В МЧС отметили, что девушка собирала дикоросы.

Как местной жительнице удалось выжить в таких условиях, не уточняется. Сейчас россиянка передана медикам. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что спасатели обследовали свыше 130 квадратных километров леса.

В Тункинском районе Бурятии расположен национальный парк «Тункинский». Больше 60% территории парка покрыто кедрово-лиственничными и сосновыми лесами. В лесах водятся зайцы, волки, медведи, лисы и рыси.

10 июня в джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей. Самолет, на которых они летели, потерпел крушение. В лесу дети провели 40 дней. СМИ писали, что дети были обезвожены и покусаны насекомыми.