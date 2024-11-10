Проповедник и блогер Островский встретился с молодежью в Шатуре

Проповедник и известный блогер Павел Островский встретился в Шатуре с участниками молодежного межконфессионального форума «Вместе мы — Россия».

Участники мероприятия поговорили о вере, семейных ценностях и любви. Более 15 лет отец Павел Островский ведет открытый диалог с молодежью, отвечает на самые каверзные вопросы и делится мудрыми советами.

Фото: [ Даниил Коблов ]

«Молодежи хочется знать вопросы веры, нравственности — все вопросы. В этом смысле есть такой существенный голод. Важно, что эти встречи вживую проходят, потому что, с одной стороны, мир у нас, конечно, информационный, но люди перестали вживую общаться, а на такие темы надо говорить глаза в глаза», — отметил настоятель Георгиевского храма в Нахабине Павел Островский.

Настоятель Павел находит общий язык с молодым поколением, потому что общается с ними на простом языке, доступно объясняя всю информацию. На встрече в Шатуре проповедник и блогер поднял ряд социально-значимых тем, которые не касаются религии, в частности, буллинг, квадроберство, компьютерные игры.

Ребята открыто говорили о своих проблемах. Так, десятиклассница Александра Катаева просила дать рекомендации, как побороть волнение перед сдачей экзаменов. Павел Островский поделился советом, жить здесь и сейчас.

Фото: [ Даниил Коблов ]

«На одном языке с подростками, замечательно все рассказали, я прям в полном восторге, у меня страх пропал, я почувствовала в этих ведущих тех людей, с которыми можно поговорить на абсолютно любую тему. Поддержат, дадут правильный совет. Прям какая-то опора в них чувствуется», — рассказала ученица школы №2 г. Шатура Александра Катаева.

В завершении форума состоялась деловая игра. Каждая сформированная команда представляла один из регионов России, что позволило ребятам расширить знания о своей многонациональной стране.