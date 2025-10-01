Проповедник перенес конец света: ошибся ли Иисус в календаре? Названа новая дата апокалипсиса
Проповедник из Южной Африки перенес апокалипсис на октябрь
Южноафриканский проповедник Джошуа Мхлакела, чье предыдущее пророчество о конце света не сбылось, назначил новую дату апокалипсиса.
По информации The South African, религиозный деятель не отказался от своих предсказаний, а лишь скорректировал их.
Ранее Мхлакела заявлял, что получил откровение от самого Иисуса, который возвестил о Втором пришествии 23 и 24 сентября, в период иудейского праздника Рош ха-Шана (Праздник труб). Когда прогноз не оправдался, проповедник не признал ошибку, а предположил, что в видении использовалась датировка по юлианскому календарю.
Учитывая, что «старый стиль» отстает от григорианского календаря на 13 суток, библейские даты смещаются на начало октября.
«Истинный Праздник труб выпадает на седьмое и восьмое октября, — утверждает Мхлакела. — Я уверен в этом на миллиард процентов».
