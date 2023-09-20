Проповедник, рабочий, мусорщик: люди, которые быстро разбогатели и все потеряли

Многие из нас мечтают разбогатеть и не отказывать себе ни в чем: дома, машины, одежду и обувь от модных брендов, отдых на лучших курортах и многое другое. Однако часто мы даже не задумываемся, как сложно распорядиться большой суммой денег.

Рассказываем о людях, которые быстро разбогатели и так же быстро все потеряли.

Проповедник Билли Боб Харрелл

Американский проповедник из штата Техас Билли Боб Харрелл удачно сыграл в лотерею и выиграл 31 млн долларов. Как глубоко верующий человек, которого часто преследовали неудачи, он посчитал это знаком свыше.

Фото: [ AP ]

Первое время Харрелл тратил миллионы на счастливую жизнь для своей семьи, но потом за деньгами к нему начали обращаться друзья и знакомые. В какой-то момент он даже раздавал большие суммы из доброты. Жена была этим недовольна и ушла от мужчины. Денег осталось совсем мало, и бедный Харрелл совершил самоубийство.

Рабочий Джеффри Дампир

Еще одна трагическая история произошла с победителем лотереи Джеффри Дампиром. Он выиграл 20 млн долларов и полностью обеспечил свою большую семью.

Но однажды сестра девушки Дампира пригласила его в гости. Она поджидала его вместе со своим парнем, и когда мужчина пришел, они связали его и стали вымогать деньги. С собой у него было несколько тысяч долларов, но злоумышленникам этого было мало.

Парочка вывезла Дампира из дома на своей машине и убила его, не добившись от него большей суммы. За это их арестовали и дали пожизненный срок.

Предприниматель Джек Уиттакер

Бизнесмен Эндрю Джексон Уиттакер зарабатывал большие деньги еще до того, как выиграл в лотерею 315 млн долларов. Однако выигрыш был настолько огромен, что Уиттакер резко изменил образ жизни.

Предприниматель начал раздавать деньги на благотворительность, построил дом, купил машину и ни в чем себе не отказывал. Особенно он любил баловать внучку, которой давал большие суммы на повседневные расходы. Но однажды ее парень умер от передозировки наркотиками, а сама она скончалась год спустя при странных обстоятельствах.

Деньги принесли много проблем семье Уиттакера. Он стал много пить, посещал стрип-клубы и дрался с незнакомцами. В какой-то момент он оставил деньги в машине, а после его ограбили.

Мусорщик Майкл Кэрролл

Англичанин Майкл Кэрролл долгое время был занят уборкой мусора. У него было не так много денег, пока он не поучаствовал в Британской национальной лотерее. Именно здесь мусорщик поймал удачу за хвост.

Фото: [ Социальные сети ]

Кэрролл выиграл почти 10 млн фунтов стерлингов. Правда, полученные деньги мужчина спустил на развлечения: алкоголь, наркотики, вечеринки. Однажды деньги попросту закончились, а счастливчик вернулся на свою работу.

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