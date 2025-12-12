«Пропущенная таблетка в чашке»: какой секретный ингредиент в кофе защищает печень лучше лекарств
F&F: кофе снижает риск цирроза и хронических поражений органов
Фото: [istockphoto.com/Artit_Wongpradu]
Китайские исследователи сообщили о выявленном защитном эффекте кофе в отношении заболеваний печени и почек. Авторы работы установили, что регулярное употребление напитка снижает вероятность развития цирроза, рака печени, неалкогольной жировой болезни печени и хронических нарушений функции почек, сообщает Life.ru со ссылкой на F&F.
По данным ученых, положительное влияние связано не с кофеином, а с комплексом биоактивных соединений, содержащихся в кофе. После употребления напитка их метаболиты поступают в кровоток и оказывают защитное действие на ткани органов. Эффект может различаться в зависимости от способов приготовления кофе и индивидуальных особенностей организма.
Исследователи подчеркивают, что кофе не является лечебным средством, а его воздействие основано на сочетании множества биологических компонентов. Результаты опубликованы в журнале Food & Function.
Ранее российские ученые из Казанского научного центра РАН и ряда университетов сообщили о создании молекул на основе пирокатехина — природного антиоксиданта, содержащегося в кофе. Эти соединения проявили выраженную противовоспалительную активность и рассматриваются как перспективные препараты для терапии болезни Альцгеймера.
