«Пропущенная таблетка в чашке»: какой секретный ингредиент в кофе защищает печень лучше лекарств

Китайские исследователи сообщили о выявленном защитном эффекте кофе в отношении заболеваний печени и почек. Авторы работы установили, что регулярное употребление напитка снижает вероятность развития цирроза, рака печени, неалкогольной жировой болезни печени и хронических нарушений функции почек, сообщает Life.ru со ссылкой на F&F.

По данным ученых, положительное влияние связано не с кофеином, а с комплексом биоактивных соединений, содержащихся в кофе. После употребления напитка их метаболиты поступают в кровоток и оказывают защитное действие на ткани органов. Эффект может различаться в зависимости от способов приготовления кофе и индивидуальных особенностей организма.

Исследователи подчеркивают, что кофе не является лечебным средством, а его воздействие основано на сочетании множества биологических компонентов. Результаты опубликованы в журнале Food & Function.

Ранее российские ученые из Казанского научного центра РАН и ряда университетов сообщили о создании молекул на основе пирокатехина — природного антиоксиданта, содержащегося в кофе. Эти соединения проявили выраженную противовоспалительную активность и рассматриваются как перспективные препараты для терапии болезни Альцгеймера.

Ранее онколог Садыкова заявила о том, что привычка пить обжигающе горячие напитки грозит раком пищевода.