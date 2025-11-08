Пропуск под запретом: Украина неожиданно закрыла границу на всех КПП

Государственная пограничная служба Украины в срочном порядке приостановила функционирование всех пунктов пропуска через государственную границу, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал украинского ведомства.

Официальная причина — масштабный сбой в работе базы данных таможни. Этот технический коллапс привел к полному прекращению оформления как граждан, так и транспортных средств, желающих въехать в страну или покинуть ее. Конкретные сроки восстановления системы и глубинные причины инцидента не уточняются, что уже вызывает у людей множество вопросов о реальных масштабах проблемы.

Примечательно, что ситуация развернулась вслед за громким заявлением нардепа Сергея Евтушка, который накануне предупредил о катастрофических демографических тенденциях. По его оценке, Украина стоит перед риском безвозвратной потери 80-90 процентов граждан, которые выехали за рубеж. Политик напрямую связал эту угрозу с действующим законодательством, разрешающим свободный выезд за пределы страны молодым людям в возрасте до 22 лет.

