Пропускная способность станции Пушкино увеличилась благодаря новым павильонам

На станции Пушкино, признанной одной из самых активных, увеличится пропускная способность за счет появления двух новых павильонов и проходов. Пассажиры смогут быстрее следовать к поездам или выходить в город.

Одна из самых востребованных станций Ярославского направления, Пушкино, расширила свою пропускную способность. Ежегодно оттуда отправляются семь миллионов человек. Это огромный пассажирский поток, которому требовалось больше места. Ситуацию решили улучшить в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК): именно она построила два новых павильона на 16 проходов.

Теперь пассажирам доступно 57 проходов на ст. Пушкино, если учесть уже работающие и новые. Это позволит пропускать больше людей, в том числе и в час пик: до 684 человек в минуту.

Минтранс Подмосковья уточняет, что пассажирам в павильонах доступны современные турникеты с билетными автоматами, где есть возможность оплатить проезд по банковской карте. Для маломобильных граждан на станции сделали новые пандусы.