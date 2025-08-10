Пророчество Эррола Маска: США и Россия помирятся?

Россия и США могут стать в будущем друзьями. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал отец Илона Маска, владельца компаний Tesla и SpaceX.

Москва и Вашингтон ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

В ходе выступления на московском форуме в июне Эррол Маск заявил, что Россия — одна из лучших стран мира. А российского лидера Владимира Путина бизнесмен назвал впечатляющим человеком.

Ранее сообщалось о том, что Маск предупредил Tesla о кризисе из-за решений Трампа.