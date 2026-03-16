Пророчество сбывается: старец Илий назвал дату окончания СВО перед смертью

Глава Ассоциации православных экспертов рассказал о невероятной прозорливости схиархимандрита и его вкладе в ход спецоперации. Старец до последних дней получал видения о расположении врага и призывал молиться только о полной победе России, пишет aif.ru.

В годовщину кончины схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника патриарха Кирилла, ушедшего в 2025 году на 94-м году жизни, близкие люди раскрыли подробности его служения в последние месяцы. Лично знавший старца глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов поделился сведениями о его прозорливости и главном завете, оставленном России.

По словам Фролова, помощь отца Илия выходила далеко за рамки духовных наставлений. Несмотря на преклонный возраст и физическую немощь, старец получал откровения свыше, касающиеся хода специальной военной операции. Во сне ему являлись позиции противника и точки, по которым следовало наносить удары. Проснувшись, схиархимандрит диктовал координаты послушникам, а те передавали их военным. Как утверждает собеседник, все данные оказывались предельно точными и полезными, что способствовало успешному поражению целей.

Центральное место в мыслях старца до самого конца занимала судьба России. Кирилл Фролов подчеркнул, что у отца Илия было четкое мировоззрение и конкретные пророчества. На протяжении всего периода СВО, и особенно в последнее время, он постоянно твердил, что Россию ожидает исключительно победа. Никаких компромиссных вариантов или сомнений старец не допускал. Мало того, он активно наставлял паству на духовные труды ради этой цели, благословляя своих чад на сугубые молитвы, земные поклоны и чтение особых правил. Схиархимандрит был категорически против любых навязываемых соглашений и призывал молиться именно о полной победе.

Сам путь старца к монашеству был отмечен чудесным событием еще в детстве. Родившись в крестьянской семье под Орлом, в 11 лет он пережил ужасы оккупации. Однажды, возвращаясь от крестной, мальчик заметил, как пьяный немецкий офицер обронил планшет с документами. Подчиняясь внутреннему голосу, Алексей подобрал находку и пошел по рельсам, чтобы не оставить следов. Внутри оказались секретные карты с вражескими укреплениями, помеченные крестиком у деревенского храма. Благодаря этим разведданным, попавшим к маршалу Рокоссовскому, удалось уничтожить важные объекты противника. Сам старец позже объяснял, что Господь использовал его как орудие для защиты святого места.

Жизненный путь привел Алексея Ноздрина в 60-х годах к монашескому постригу с именем Илий. После служения на Афоне он вернулся в Россию, чтобы стать духовником возрождающейся Оптиной пустыни, где принял великую схиму. В 2009 году на Поместном соборе его назначили духовным отцом патриарха Кирилла.

Кирилл Фролов, обращавшийся к старцу по личным вопросам много лет назад, подтвердил его несомненные духовные дары. Все, о чем говорил отец Илий, впоследствии сбывалось. Прихожане вспоминали его удивительную мудрость в житейских вопросах: одних он направлял на помощь ближним, другим указывал путь к семейному счастью, и советы эти всегда меняли жизнь к лучшему. Прощание со старцем состоялось в Оптиной пустыни, где он и обрел последнее пристанище.