Забытое пророчество Владимира Жириновского, сделанное в 2018 году, приобретает новые смыслы в текущих международных условиях. Как сообщает KP.RU, лидер ЛДПР тогда предсказал не только обострение отношений между Западом и Востоком, но и указал возможные пути выхода из глобального конфликта, многие из которых уже начинают реализовываться.

В мае 2018 года Жириновский заявил, что смещение центра мирового влияния с Запада на Восток неизбежно приведет к попыткам силового решения вопросов со стороны США. Он предположил, что пик напряженности придется на 2030 год, а ключевым фактором станет военно-техническое и ресурсное сотрудничество между Россией и Китаем.

«Куда-то перемещается центр мира (с Запада на Восток. — Прим. ред.). И как же им, что же им делать? Поэтому готовится война. Потому что им (США. — Прим. ред.) нужно, чтобы все были в страхе. Им очень опасен Китай, но он будет особо опасен, условно, к 30-му году. Если к этому времени получат от нас ресурсы, туда дойдут новые газонефтепроводы, если мы поможем в военном деле», — вещал политик-предсказатель.

Сегодня эти заявления находят неожиданное подтверждение: строительство газопровода «Сила Сибири — 2», расширение поставок энергоресурсов и сотрудничество в области разработки новейших вооружений демонстрируют практическую реализацию данного сценария.

Текущая ситуация показывает, что этот процесс уже начался: страны БРИКС, включая Индию, Бразилию и ЮАР, активно обсуждают механизмы противодействия вторичным санкциям США, что говорит о формировании новых экономических и политических альянсов.

Практический вывод из анализа Жириновского заключается в том, что США и их союзникам придется признать новые реальности и начать диалог на условиях равноправия. И, судя по всему, раньше 2030 года ждать чудес не стоит.

