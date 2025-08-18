Пророчество Жириновского сбывается: клан Трампов может захватить власть в США на десятки лет благодаря Путину

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рейтинг президента США Дональда Трампа вырос на 10%. Теперь его политику одобряют 54% американцев, что вновь заставляет вспомнить о прогнозах российского политика Владимира Жириновского. Одним из самых обсуждаемых пророчеств стало заявление о том, что семья Дональда Трампа будет находиться у власти в США до 2040 года. Возможен ли третий срок американского президента и пойдут ли его родственники во власть — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Лучший президент США в истории

Жириновский утверждал, что Дональд Трамп обязательно добьется переизбрания, а затем власть в Америке перейдет к его ближайшим родственникам.

«До 2040 года эта семья будет ласково обращаться с Америкой», — говорил он.

Жириновский уточнял, что после Трампа президентом может стать его зять Джаред Кушнер, а затем дочь Иванка Трамп, что якобы обеспечит «пребывание клана Трампов у власти в ближайшие 20 лет». Политик был уверен: Трамп войдет в историю как лучший президент США.

«Лучше Рузвельта и всех остальных», — подчеркивал он.

С учетом того, что Трамп действительно вернулся к власти в 2024 году, первая часть пророчества сбылась. Но на данный момент Иванка Трамп не занимает выборных должностей, а Джаред Кушнер в 2024 году вошел в совет деревни Индиана-Крик во Флориде, однако это муниципальный уровень власти. При этом 22-я поправка к Конституции США не позволяет одному человеку избираться президентом более двух раз, поэтому сценарий «третьего срока» для Дональда Трампа юридически невозможен — или все-таки есть шансы?

Ничего лишнего, только Трамп

Как отметил политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», у нынешнего американского лидера будет возможность переизбраться на третий срок.

«Трамп будет искать варианты по третьему сроку. Он как упрямый человек и профессиональный девелопер всю жизнь пытался обойти конституционное решение и юридические вопросы. Сценарий номер один — сохранения его у власти и его семьи, поскольку ему не хватает восьми лет нахождения у власти. Он бы за этот срок более неузнаваемо изменил всю политическую и экономическую конфигурацию США», — пояснил эксперт.

Однако если Трампу не удастся добиться желаемых результатов, то ждать его сына — Дональда Трампа-младшего — у власти не стоит, считает специалист.

«Если это не получится, то рассматривать кандидатуру сына пока что сложновато. Первое время придет через год, в 2026-м году пройдут выборы в Конгресс США, там уже начнутся проверки того, что будет в итоге. Трамп будет искать выход на ходу. Эта тема сидит в голове, ему этого хочется», — выразил мнение политолог.

Даже если у Трампа не выйдет пойти на третий срок, он все равно останется во властной структуре США, отметил эксперт.

«У Трампа есть все, чтобы перетянуть на себя большую историческую часть США. Если вице-президент США Джей Ди Венца выберут на следующих выборах, то Трамп никуда не денется, он Сенат или Конгресс США возглавит. Трамп теперь уже точно с Америки не отвяжется, именно в статусе чиновника. И это хорошая для него задача, он спокойно на нее смотрит и готов все это дело разруливать», — заключил Маркелов.

