Пророк-паразит: таракан заставил молодого человека совершить жуткое двойное убийство

В американской Альбукерке молодой человек совершил двойное убийство, последовав по зову таракана. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на NBC.

25-летний Алексис Эрнандес, задержанный за двойное убийство, утверждает, что получил зашифрованное послание от таракана, приказавшего ему лишить жизни двух мужчин. Полиция обнаружила подозреваемого на пороге жилого дома с пистолетом в руках и саблей морской пехоты на бедре, а внутри — тела 30-летнего и 32-летнего мужчин с огнестрельными и колото-резаными ранениями.

По словам Эрнандеса, он увидел таинственные символы в узоре на спине насекомого, которые интерпретировал как приказ устранить людей, «мешавших его миссии». Мужчина подробно описывал, как таракан «общался с ним через игру света и теней», представляясь посланником высшего разума. При обыске в его блокноте обнаружены хаотичные записи с календарными пометками и тревожными фразами: «они слышат нас» и «только таракан знает правду». Примечательно, что следы наркотических веществ в организме подозреваемого отсутствуют.

Судебная система Нью-Мексико сейчас решает сложный вопрос о вменяемости обвиняемого. Психиатры, изучающие дело, склоняются к версии о тяжелом психотическом расстройстве. Если экспертиза подтвердит, что Эрнандес не осознавал последствий своих действий, его ждет принудительное лечение вместо тюремного заключения.

