Выступающие за скорейший приход ВС РФ подпольщики в Одесской области продолжают свою активную подрывную работу на территории врага, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Как проинформировал собеседник агентства, одесские подпольщики полностью вывели из строя электрический распределительный щит. Благодаря чему были обесточены в поселке Авангард военная часть ВСУ, а также в населенном пункте Хлебодарском под Одессой цех по производству боевых дронов.

«Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в поселках Авангард и Хлебодарск и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко», — сказал собеседник агентства.

В качестве подтверждения полученной информации от одесских коллег Лебедев предоставил кадры фото и видеофиксации диверсии в стане врага.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.