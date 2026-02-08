Прорыв в медицине: россиян наконец начнут прививать от страшного «кишечного гриппа»

Российская академия наук (РАН) сообщила о получении разрешения на применение в стране новой отечественной вакцины против ротавирусной инфекции «Гам-VLP-рота». Об этом заявила доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Татьяна Гребенникова.

Особенностью препарата является возможность его однократного применения для взрослых и подростков. Вакцина от ротавируса может использоваться однократно, допустим, для взрослых, потому что сейчас болеют не только дети, но и взрослые и подростки, пояснила Гребенникова в интервью ТАСС. Для маленьких детей, по ее словам, предусмотрена иная дозировка.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что все этапы клинических испытаний этой вакцины успешно завершены. Препарат проходил процедуру государственной регистрации в Министерстве здравоохранения РФ. Ротавирусная инфекция широко распространена и является частой причиной тяжелых гастроэнтеритов с диареей и рвотой, особенно у детей младшего возраста.

