Прорыв в рыбоводстве совершили молодые ученые: подмосковные гении придумали, как спасти два вида рыб

Молодые ученые из Подольска, обучающиеся в Федеральном исследовательском центре животноводства (ВИЖ имени академика Эрнста), совершили прорыв в аквакультуре, разработав систему генетической паспортизации осетровых рыб, передает REGIONS .

Сотрудники учреждения Петр Отраднов и Амина Никипелова стали лауреатами премии губернатора Московской области за разработку, позволяющую со 100% точностью определять происхождение стерляди и сибирского осетра. Практическая ценность этого открытия заключается в решении фундаментальной проблемы рыбоводства — предотвращении неблагоприятных скрещиваний, ведущих к вырождению поголовья.

С конца 2023 года исследования ведутся на экспериментальной установке замкнутого водоснабжения, где содержится более 100 чипированных особей. Каждая рыба имеет индивидуальный генетический паспорт, а ученые отслеживают динамику веса и длины, сопоставляя эти показатели с условиями содержания и рационом.

«Это достаточно сложно, потому что ранее такая работа не проводились. Кроме того, выяснилось, что это довольно нестандартный объект для исследования, потому что у него нестандартный геном», — рассказал научный сотрудник лаборатории генетических технологий в агро- и аквахозяйстве Петр Отраднов.

Ключевым достижением стала возможность рассчитывать коэффициент генетического сходства между особями и оценивать их племенную ценность. Это позволяет создавать оптимальные пары для нереста, обеспечивая здоровое и продуктивное потомство.

Разработка подольских ученых, выполняемая при поддержке Минобрнауки России, открывает новую эру в отечественной аквакультуре, где решения принимаются на основе точных генетических данных.

