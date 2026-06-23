К 7 годам колонии строгого режима приговорили мужчину, насмерть забившего трубой предпринимателя в Серпухове

В Подмосковье вынесли приговор иностранцу, который забил насмерть предпринимателя в Серпухове. Злоумышленника приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Преступление было совершено в феврале 2016 года. Уроженец Молдовы и его соучастник в подъезде дома на Московском шоссе напали на гендиректора ООО «Снежная Долина». Злоумышленники нанесли потерпевшему как минимум 21 удар по голове и туловищу, в том числе металлической трубой.

Предприниматель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении соучастника подсудимого было выделено в отдельное производство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будут усиливать систему «Безопасный регион».