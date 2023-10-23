Просьба поставить русскую «Калинку-малинку» спровоцировала сущий кошмар в украинском кафе-баре

Как передает украинский телеканал «Суспiльне», инцидент произошел в заведении общепита в Кировоградской области. Отмечается, что русскую народную композицию заказал один из украинских военнослужащих в подарок своему брату на день рождения.

Диджей не смог отказать солдату и, несмотря на запрет на исполнение русскоязычного репертуара, выполнил просьбу служивого. Однако дослушать до конца «Калинку-малинку» посетителям кафе не удалось: администратор в панике подбежал к диджею и выключил композицию.

«Он подошел к нему и сказал, что у брата день рождения, хочет сделать своеобразный ему подарок. Диджей не хотел отказывать военному. Когда я услышал, что раздается русская песня, то подбежал и выключил ее», - приводит телеканал комментарий администратора.

Сообщается, что в настоящее время украинская полиция проводит проверку по факту проигрывания в общественном месте русскоязычного репертуара. Опрашиваются свидетели произошедшего.