Прощай, «Аврора»? Куда отправят легендарные поезда после ввода ВСМ Москва — Петербург
Никитин: «Сапсаны» уступят путь новой ВСМ Москва — Петербург в 2028 году
Фото: [Подготовка поездов МЦД к эксплуатации в зимний период в депо Апрелевка/Медиасток.рф]
Поезда «Сапсан» и «Аврора» будут переведены на другие маршруты после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в 2028 году. Об этом в интервью ТАСС заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
По его словам, организация движения этих дневных скоростных поездов между двумя столицами будет изменена в связи с вводом в эксплуатацию первой линии ВСМ. Никитин подтвердил, что оба состава продолжат работу и будут перераспределены на другие загруженные направления. В числе рассматриваемых вариантов министр назвал маршрут до Казани, а также другие потенциальные линии.
Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург является одним из ключевых инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.
