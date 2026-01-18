Поезда «Сапсан» и «Аврора» будут переведены на другие маршруты после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в 2028 году. Об этом в интервью ТАСС заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, организация движения этих дневных скоростных поездов между двумя столицами будет изменена в связи с вводом в эксплуатацию первой линии ВСМ. Никитин подтвердил, что оба состава продолжат работу и будут перераспределены на другие загруженные направления. В числе рассматриваемых вариантов министр назвал маршрут до Казани, а также другие потенциальные линии.

Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург является одним из ключевых инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.

Ранее сообщалось, что скоростную железную дорогу в Петербурге заведут внутрь исторических зданий.