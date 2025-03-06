Скоростную железную дорогу в Петербурге заведут внутрь исторических зданий

Высокоскоростную железнодорожную магистраль в Санкт-Петербурге введут внутрь исторических зданий. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, его слова привел ТАСС.

По его словам, посадочную платформу интегрируют с историческими зданиями складов Кокоревых. Поезда по маршруту Москва — Санкт-Петербург будут прибывать и отправляться с этого места. Они станут въезжать внутрь этих складов. Особая забота уделяется транспортной доступности ВСМ, с этой целью на Лиговском проспекте выстроят привокзальную площадь. Две улицы будут продолжены, став чуть длиннее. Несколько зданий будут немного передвинуты в сторону, в частности, такая участь постигнет объекты Фарфоровского поста. При этом они сохранят свой статус исторических зданий.

«Что-то будет выкупаться, а что-то — передвигаться. Мы в любом случае интересы собственников и интересы жителей всегда учитываем», — указал Поляков.

Благодаря строительству магистрали, по словам вице-губернатора, промышленная сфера получит новый толчок. По проекту в регионах появится порядка 3,9 млн кв. м новой недвижимости. Рабочим потребуется новая строительная техника на уровне более чем в 12 тыс. единиц. Заказами будут обеспечены предприятия, где задействовано порядка 200 тыс. человек. Заказы на выполнение работ достигнут уровня в 500 млрд руб.

Ранее сообщалось, что компания «Центр разработок С7», входящая в группу S7, приостановила реализацию проекта по строительству завода в Санкт-Петербурге. На предприятии планировалось изготавливать компоненты для газотурбинных авиадвигателей, в том числе зарубежного производства. Сроки реализации проекта значительно сдвинуты, новые даты не определены.