Прощай Дубай: почему богатые туристы начали экстренно менять дорогие билеты на Киргизию

Новый глобальный тренд заставляет туристов осознанно избегать переполненных курортов ради уникального опыта в Киргизии, Албании и других малоизвестных странах. Об этом пишет Царьград .

Причины возникновения и суть нового тренда

В 2026 году в мировой индустрии путешествий сформировался новый парадокс: стремительный рост популярности того или иного направления заставляет часть искушенных туристов мгновенно от него отказываться. На смену привычным поездкам приходит так называемый «антитуризм», который выражается в осознанном игнорировании раскрученных государств и курортных зон ради посещения уединенных и малоизвестных уголков планеты.

Данная тенденция обусловлена сильным перегревом культовых локаций (таких как Дубай, Париж или Бали), глобальной усталостью людей от однотипных впечатлений, резким скачком цен в популярных точках и растущим стремлением выделиться уникальным контентом в социальных сетях. При этом концепция антитуризма означает не полный отказ от поездок по миру, а категоричный уход от плотных и навязчивых туристических потоков. Современный путешественник стремится вернуть себе забытое ощущение первооткрывателя, хочет отдыхать без изнурительных очередей и ищет живую аутентичную среду.

География альтернативных маршрутов

В рамках новой философии путешествий сформировались устойчивые географические зоны интереса, куда активно перенаправляются людские потоки:

Центральная Азия: путешественники все чаще выбирают для поездок Киргизию и Узбекистан.

Балканский полуостров: на пике интереса оказались Албания и Северная Македония.

Африканский континент: альтернативой привычным курортам становятся Руанда и Малави.

Южная Америка: ценители уединения отправляются в Боливию и Парагвай.

Малоизвестная Азия: открытием для туристов стали Бруней и Восточный Тимор.

Трансформация психологии современного путешественника

Специалисты подчеркивают, что антитуризм перестал быть краткосрочной модой и превратился в фундаментальное изменение потребительского поведения. Новый тип туристов принципиально не строит свои маршруты на основе стандартных рейтингов и путеводителей. Они целенаправленно ищут абсолютную уникальность и демонстрируют полную готовность отправляться в регионы, где полностью отсутствует развитая туристическая инфраструктура. В таких поездках люди ценят в первую очередь глубокий личный опыт, воспринимая приключение как способ внутреннего обогащения, а не просто как инструмент для создания красивых фотографий.