Прощай, фастфуд: академик Онищенко предложил убрать из магазинов вредные продукты
Академик РАН Онищенко: две трети россиян страдают от избыточной массы тела
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о разрушении традиционного режима питания среди россиян из-за популярности фастфуда и непрерывных перекусов. На фоне предложений Минздрава ввести новый медицинский диагноз «сверхожирение» эксперт призвал изъять из оборота рафинированные и «мусорные» продукты для сохранения здоровья нации. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости.
Проблема ожирения, фастфуд и разрушение режима питания
Разъяснения академика РАН Геннадия Онищенко и данные Минздрава РФ:
- Причины кризиса питания: По мнению Онищенко, перенос рациона на фастфуд и продукты индустриального производства разрушает сам режим приема пищи. Беспрерывное потребление еды вместо полноценных завтраков, обедов и ужинов провоцирует массовый набор веса.
- Инициативы по оздоровлению: Академик призвал россиян к перестройке образа жизни и высказался за жесткие меры — постепенное изъятие из оборота фастфуда, рафинированных и высококалорийных продуктов с низкой питательной ценностью.
- Новый диагноз в медицине: Российские врачи подготовили проект клинических рекомендаций по ожирению, вводящий понятие «сверхожирение». Таким пациентам перед хирургическим вмешательством потребуется обязательное снижение массы тела минимум на 5%.
- Статистика Минздрава: По данным НМИЦ эндокринологии им. Дедова, две трети граждан России страдают от избыточного веса, при этом у каждого третьего диагностировано ожирение.