Прощай, Лада: новый любимчик среди бюджетных кроссоверов побил рекорды на авторынке

В марте 2026 года российский авторынок показал существенный рост, увеличив объем продаж на 30,6% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Автостат» .

Начало весеннего сезона ознаменовалось высокой активностью покупателей в автосалонах. Согласно сведениям экспертов агентства Автостат, за 1 месяц весны в стране было продано 104 278 новых машин. Этот результат на 30,6% превзошел показатели марта 2025 года. Основную долю рынка, составляющую порядка 24%, продолжает удерживать отечественный бренд Lada. За отчетный период было реализовано 25 153 автомобиля этой марки, что лишь на 0,1% меньше прошлогоднего объема.

Лидеры среди иностранных и новых отечественных марок

В сегменте зарубежных производителей первенство сохраняет китайский Haval, продавший 14 757 единиц техники. Сенсацией месяца стал успех новой российской марки Tenet, которая заняла 2 строчку среди иномарок и суббрендов с результатом 10 288 проданных авто. В пятерку наиболее востребованных также вошли Geely с показателем 6 346 штук и Belgee, чей результат составил 5 184 единицы. Далее в рейтинге популярности расположились Changan, Toyota, Jetour, Jaecoo и Solaris. Примечательно, что японская Toyota продемонстрировала колоссальный рост, увеличив сбыт в 2,5 раза, в то время как Changan сократил продажи на 10,4%.

Статистика первого квартала 2026 года

Суммарные итоги первых 3 месяцев текущего года подтверждают общую тенденцию роста. Всего за этот период россияне приобрели 264 909 новых легковых машин, что на 7,3% больше прошлогоднего результата. Наилучшую динамику роста снова показала Toyota, увеличившая объем реализации в 2,1 раза. Снижение показателей зафиксировано у 4 брендов: Geely, Jaecoo, Lada и Changan. Последний продемонстрировал наиболее заметный спад на 40,7% относительно данных за начало 2025 года.

Самые востребованные модели у покупателей

В модельном зачете неизменным фаворитом остается семейство Lada Granta, которое в марте разошлось тиражом в 9 861 экземпляр. Среди кроссоверов лидирующую позицию занял Haval Jolion с результатом 5 547 единиц. Вплотную к нему приблизился Tenet T7, продажи которого составили 5 480 машин. В топ 10 самых популярных моделей также включены Lada Vesta, Lada Niva Travel, Tenet T4, Haval M6, Lada Niva Legend, Belgee X50 и Geely Monjaro. Аналитики подчеркивают, что Belgee X50 показал почти 2 кратный рост спроса, в то время как интерес к Lada Vesta снизился на 40,5%.