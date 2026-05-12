Прощай, парша: щелковский биолог Илья Петренко раскрыл секрет защиты яблонь без пестицидов
Фото: [REGIONS/Наталья Пичугина]
Парша способна за считанные недели лишить садовода урожая, превращая плоды в покрытые пятнами «мумии». Однако бороться с грибком можно и без агрессивной «химии». Биолог с 30-летним стажем Илья Петренко рассказал, как обычный горчичный порошок становится мощным фунгицидом и защитным барьером для плодовых деревьев.
Горчичный раствор: механизм действия и рецепт
Горчица не просто подавляет развитие спор грибка, но и формирует на поверхности листьев и плодов тонкую защитную пленку. Метод уникален тем, что его можно применять даже в период созревания урожая, когда использование химикатов строго запрещено.
Рецепт приготовления «лекарства»:
- В 1 литре теплой воды растворите 4 столовые ложки сухого горчичного порошка.
- Тщательно перемешайте до исчезновения комочков.
- Добавьте еще 9 литров воды, доведя общий объем до 10 литров.
Полученным составом необходимо обильно опрыскать дерево, уделяя особое внимание тыльной стороне листьев — именно там чаще всего концентрируются споры грибка.
Золотые правила обработки
Чтобы натуральное средство сработало максимально эффективно, биолог рекомендует придерживаться строгой технологии:
- Тотальный охват: Опрыскивать нужно все дерево целиком, а не только пораженные ветки. Грибок распространяется незаметно для глаза.
- Тайминг и погода: Процедуру проводят в сухой безветренный день, желательно ранним утром или после захода солнца, чтобы избежать солнечных ожогов на влажной листве.
- Цикличность: Для закрепления результата обработку следует повторить через месяц.
Системная защита сада
Одной горчицы может быть недостаточно, если не соблюдать общую гигиену сада. Илья Петренко советует интегрировать народный метод в общую систему ухода:
- Профилактика: Если парша атакует ежегодно, первый раз опрыскивание проводят еще до распускания почек, затем в фазе цветения и при формировании завязей.
- Санитария: Осенью необходимо обязательно сжигать опавшую листву, так как она является главным инкубатором для зимующих спор.
- Вентиляция: Регулярная обрезка и прореживание кроны мешают грибку развиваться во влажной и застойной среде.
- Чередование: Горчичный раствор можно комбинировать с настоем древесной золы (100 г на 10 л воды) для дополнительной подкормки и защиты.