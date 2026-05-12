Прощай, парша: щелковский биолог Илья Петренко раскрыл секрет защиты яблонь без пестицидов

Парша способна за считанные недели лишить садовода урожая, превращая плоды в покрытые пятнами «мумии». Однако бороться с грибком можно и без агрессивной «химии». Биолог с 30-летним стажем Илья Петренко рассказал, как обычный горчичный порошок становится мощным фунгицидом и защитным барьером для плодовых деревьев.

Горчичный раствор: механизм действия и рецепт

Горчица не просто подавляет развитие спор грибка, но и формирует на поверхности листьев и плодов тонкую защитную пленку. Метод уникален тем, что его можно применять даже в период созревания урожая, когда использование химикатов строго запрещено.

Рецепт приготовления «лекарства»:

В 1 литре теплой воды растворите 4 столовые ложки сухого горчичного порошка.

Тщательно перемешайте до исчезновения комочков.

Добавьте еще 9 литров воды, доведя общий объем до 10 литров.

Полученным составом необходимо обильно опрыскать дерево, уделяя особое внимание тыльной стороне листьев — именно там чаще всего концентрируются споры грибка.

Золотые правила обработки

Чтобы натуральное средство сработало максимально эффективно, биолог рекомендует придерживаться строгой технологии:

Тотальный охват: Опрыскивать нужно все дерево целиком, а не только пораженные ветки. Грибок распространяется незаметно для глаза.

Тайминг и погода: Процедуру проводят в сухой безветренный день, желательно ранним утром или после захода солнца, чтобы избежать солнечных ожогов на влажной листве.

Цикличность: Для закрепления результата обработку следует повторить через месяц.

Системная защита сада

Одной горчицы может быть недостаточно, если не соблюдать общую гигиену сада. Илья Петренко советует интегрировать народный метод в общую систему ухода: