Прощай переплата за воду: в Госдуме раскрыли новый закон который сохранит деньги россиян

Россиянам гарантировали автоматическое уменьшение сумм в коммунальных квитанциях во время планового и внепланового отключения горячего водоснабжения. Об этом пишет РИА Новости.

Масштаб снижения стоимости услуг

В период проведения профилактических работ и отключения горячей воды сумма в коммунальных платежках за данную услугу может сократиться на 33–47%. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев сообщил, что итоговый размер скидки напрямую зависит от продолжительности отсутствия ресурса. Согласно нормативным актам, за каждый час превышения разрешенных сроков перерыва в снабжении стоимость услуги уменьшается на 0,15%.

Переход на автоматический беззаявительный формат

Парламентарий напомнил, что прежде гражданам приходилось тратить время на самостоятельную фиксацию перебоев с водой, написание заявлений, сбор подписей жильцов и подачу документов в управляющие компании. Однако с марта 2026 года в России начали действовать обновленные правила, благодаря которым процедура значительно упростилась. Теперь проведение перерасчета закреплено исключительно в беззаявительном порядке, что избавляет потребителей от бюрократических сложностей.

Обязанности обслуживающих организаций

Организации, управляющие домами, и поставщики ресурсов обязаны своими силами регистрировать любые отключения и отображать скорректированную сумму в следующей платежке. Владимир Кошелев уточнил, что при стандартном плановом ремонте, укладывающемся в две недели, уменьшение стоимости уже заложено в действующий тариф и рассчитывается автоматически. В случаях, когда подача ресурса прекратилась внезапно и отсутствует более 24 часов, граждане имеют полное право на компенсацию, которую коммунальщики обязаны начислить самостоятельно.