Прощай похмелье: доктор назвал простые продукты для быстрого облегчения

Испанский гастроэнтеролог Итала Невес рассказала, как правильно помочь своему организму справиться с последствиями употребления алкоголя. По словам специалистки, в первую очередь важно облегчить работу желудочно-кишечного тракта, который страдает от токсинов больше всего. В разговоре с изданием Metropoles она подсказала действенные способы облегчить похмелье и восстановить пищеварение.

Доктор Невес посоветовала делать выбор в пользу простых и нежирных блюд. Лучшими друзьями наутро после праздника она назвала отварной рис и картофель, легкие супы на овощном бульоне, а также филе курицы или рыбы. Из фруктов стоит отдать предпочтение некислым сортам. При этом под запрет попадает жирная, жареная и сильно переработанная пища, включая красное мясо и сладости. Врач уточнила, что питание должно быть дробным: лучше есть по чуть-чуть, но часто.

Отдельное внимание медик акцентировала на питьевом режиме. Поскольку алкоголь сильно обезвоживает клетки, восстановление водного баланса выходит на первый план. Кроме того, самым эффективным лекарством гастроэнтеролог назвала полноценный сон, так как именно во сне организм запускает процессы самоочищения и регенерации. Для поддержки тела она порекомендовала обратить внимание на пищевые добавки: полезными будут омега-3, цинк, магний и витамины группы В и С.

В завершение Итала Невес предупредила, что в некоторых ситуациях самолечение недопустимо. Она призвала не игнорировать тревожные симптомы и немедленно обращаться за медицинской помощью, если рвота не прекращается, появился черный стул, мучают сильные спазмы в животе или случился обморок.