Прощай, Sale: Хабаровск заставил вывески заговорить по-русски

Хабаровск начал избавляться от иностранных слов на фасадах. С 1 марта в городе вступили в силу новые правила оформления вывесок и рекламных конструкций. Теперь вся информация, размещаемая на улицах, должна быть представлена на русском языке. Это касается как коммерческих вывесок, так и информационных указателей, пишет PROkhab.ru ⁠.

Нововведения уже вызвали ажиотаж в рекламных агентствах: предприниматели спешно переделывают вывески, витрины и печатные материалы, чтобы избежать предписаний от контролирующих органов. Привычные надписи Sale, Price или Open теперь под запретом, если они не являются частью зарегистрированного товарного знака.

Закон, однако, оставляет лазейку: сохранить оригинальное название на иностранном языке могут только владельцы официально зарегистрированного бренда. Во всех остальных случаях требуется перевод. Причем русский и допустимый иностранный текст должны быть выполнены одинаковыми шрифтами и в единой цветовой гамме — чтобы иностранная часть не бросалась в глаза.

Предпринимателям, получившим разрешения на рекламу до 1 марта 2026 года, повезло: они могут не менять оформление до истечения срока документа. А вот новые проекты, включая названия жилых комплексов и строящихся объектов, уже обязаны соответствовать обновленным нормам.

За нарушение правил предусмотрены штрафы: должностным лицам — от 500 до 1000 рублей, юридическим — от 5 до 10 тысяч. Такие меры, по замыслу властей, должны ускорить переход городской среды на единый языковой стандарт.