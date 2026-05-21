Прощай старый фаянс: с 1 июня российские туалеты начнут обустраивать по новому закону

С начала лета текущего года начнут действовать обновленные правила Росстандарта, регулирующие параметры унитазов, раковин и биде. Профильный документ заменит прежний регламент девятилетней давности. Об этом пишет ТАСС .

Обновление нормативной базы для оборудования санузлов

С 1 июня 2026 года на территории Российской Федерации вступает в силу актуализированный межгосударственный стандарт, устанавливающий требования к сантехническим керамическим изделиям. По информации профильного ведомства, новые правила заменят собой устаревший регламент, утвержденный в 2017 года. Действие документа распространяется на широкий перечень продукции из фарфора, полуфарфора и фаянса, предназначенной для монтажа в жилых, хозяйственных и общественных пространствах.

Утвержденная классификация детально описывает ключевые типы оборудования, включая раковины, душевые поддоны, писсуары, биде, классические унитазы и напольные чаши Генуя. В рамках обновленных стандартов устройства разделены по конструктивным особенностям и методам монтажа. К примеру, унитазы теперь официально сгруппированы на подвесные, напольные, приставные, моноблоки и компакты, а также дифференцированы по типу смыва и наличию ободка. Для умывальников предусмотрено разделение на мебельные и независимые отдельно стоящие модификации.

Фиксация ключевых параметров и монтажных габаритов

Разработчики документа зафиксировали конкретные линейные размеры и разрешенные погрешности для наиболее востребованных категорий сантехники. Согласно тексту регламента, внешний диаметр выпускного патрубка для подключения к канализационной сети должен составлять 102 мм с возможностью технологического отклонения не более чем на 5 мм. Взаимное расположение точек для фиксации стульчака строго определено на уровне 155 мм с допуском до 10 мм.

Повышенное внимание специалисты уделили эргономике. Стандартное расстояние от финишного покрытия пола до верхнего края борта унитаза обязано находиться в диапазоне от 380 до 420 мм. Для специализированного детского оборудования предусмотрены уменьшенные параметры высоты — от 325 до 345 мм. При этом представители Росстандарта подчеркивают, что геометрия и дизайн чаш не подлежат жесткому государственному регулированию, и эти нюансы заводы-изготовители вправе моделировать по собственному усмотрению.

Свобода конструирования и вопросы совместимости

Принятие нового ГОСТа не накладывает тотального запрета на изготовление нестандартных дизайнерских линеек. Российские и зарубежные производственные предприятия сохраняют за собой право проектировать и поставлять на рынок изделия с альтернативными габаритными характеристиками или уникальными формами.

Главным и непреложным условием для выпуска подобной нетипичной продукции остается ее полная функциональная пригодность для конечного потребителя. Кроме того, любые нестандартные сантехнические приборы должны демонстрировать абсолютную техническую совместимость со стандартной водоразборной и сливной арматурой, а также иными сопутствующими элементами инженерных систем.