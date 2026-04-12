Прощай, теснота: какие «вагоны-великаны» повезут россиян к морю уже в 2026 году

С 2026 года пассажиров поездов, следующих на популярные российские курорты, ждет заметное повышение уровня комфорта. Российские железные дороги анонсировали выход на южные направления купейных вагонов нового поколения, выполненных в увеличенном габарите. Как сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников, первыми оценить преимущества обновленного подвижного состава смогут путешественники, направляющиеся в Анапу и Адлер — города, традиционно принимающие пиковый пассажиропоток в летний сезон.

Ключевое отличие новинки заключается в более эффективном использовании внутреннего пространства. Вместо привычных 36 мест новые купе смогут вместить до 40 пассажиров. Достичь этого удалось не за счет уплотнения, а благодаря продуманной перепланировке: ширина спальных полок увеличена на три сантиметра, длина верхней полки выросла на 16 сантиметров, а нижней — на шесть. Кроме того, расширен центральный проход, что облегчает перемещение по вагону с багажом. По словам Колесникова, в стратегической перспективе именно такие вагоны станут основой пассажирского парка РЖД, постепенно заменяя устаревшие модели.

Впервые прототипы были продемонстрированы публике еще в августе и вызвали значительный интерес как у отраслевых экспертов, так и у обычных граждан. Теперь же, когда запуск в эксплуатацию стал делом ближайшего будущего, становится очевидно, что железнодорожные путешествия по России переходят на качественно новый стандарт, где вместимость и удобство пассажиров выходят на первый план.