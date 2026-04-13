Прощай, выпирающая камера: в Корее придумали объектив толщиной 0,94 мм, который видит все и не смазывает края

Южнокорейские исследователи из Корейского института передовых технологий (KAIST) предложили революционное решение извечной проблемы смартфонов — как разместить мощную широкоугольную камеру в сверхтонком корпусе, не жертвуя качеством изображения. Разработчики создали модуль камеры, чья толщина над поверхностью платы составляет менее одного миллиметра, а угол обзора при этом достигает впечатляющих 140 градусов. Для сравнения: традиционные широкоугольные объективы выступают из корпуса устройства в среднем на 8,3 миллиметра.

Ключ к прорыву ученые подсмотрели у природы, а именно у насекомых с их фасеточным зрением. Принцип работы новинки, получившей название SOEMLA, заключается в комбинации множества миниатюрных линз, каждая из которых захватывает свой фрагмент пространства, а затем эти фрагменты складываются в единую четкую картину, подобно мозаике. При этом, в отличие от классической широкоугольной оптики, которая неизбежно смазывает детали по краям кадра, новая камера сохраняет одинаково высокую резкость по всему полю изображения.

Потенциал применения технологии выходит далеко за пределы индустрии смартфонов. Разработчики видят ее в носимой электронике, а также в медицинском диагностическом оборудовании, например, в сверхтонких эндоскопах. Однако до массового внедрения предстоит решить ряд критически важных вопросов. Пока неясно, способна ли такая конструкция снимать видео в высоком разрешении и как она поведет себя в условиях слабой освещенности. Кроме того, остаются открытыми вопросы о себестоимости камеры при серийном производстве и ее совместимости с другими компонентами электронных устройств.