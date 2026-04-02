Прощайте перевязки и боль: как новый биопластырь из МФТИ стал сенсацией в ветеринарии

В стенах Московского физико-технического института создали уникальное медицинское решение для ветеринарии, которое значительно упрощает процесс терапии повреждений у зверей. Магистрант вуза представил высокотехнологичное покрытие, предназначенное для заживления ран различной сложности — от обычных порезов и швов после операций до тяжелых гнойных процессов. Проект, развивающийся на базе стартапа «Биополимеры медицинского назначения», уже получил официальное разрешение на применение в ветеринарной практике, пишет REGIONS .

Основным компонентом изделия стала гиалуроновая кислота. Благодаря ее свойствам биопластырь не требует сложной предварительной подготовки: он моментально адаптируется к форме поврежденного участка и надежно фиксируется без использования дополнительных клейких лент или наложения швов. Материал является биорезорбируемым, то есть он самостоятельно растворяется со временем, что позволяет избежать травмирующих перевязок. При необходимости средство можно легко смыть обычным физраствором или водой.

Ключевым преимуществом разработки является пролонгированное действие антисептиков, которые удерживаются внутри покрытия, эффективно уничтожая бактерии и грибки. Лабораторные тесты показали, что применение данной новинки снижает кровопотерю в 3 раза по сравнению со стандартными методами, при этом процесс регенерации тканей протекает значительно быстрее. Средство универсально и подходит как для мелких домашних питомцев, так и для крупных сельскохозяйственных животных, включая лошадей.

Руководитель проекта Олег Евсеенков сообщил, что созданная ими «заплатка» представляет собой полностью готовый к использованию продукт, который не нужно смешивать или специально подготавливать. Он отметил, что простота применения делает пластырь доступным не только для врачей в клиниках, но и для обычных владельцев животных в домашних условиях. Также автор разработки добавил, что в ближайшем будущем состав планируют дополнить анестетиком для купирования боли, хотя текущая версия уже позволяет фиксировать нанесенные на рану обезболивающие растворы, снижая уровень стресса у пациента.