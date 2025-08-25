Прощание с мастером: сердечный приступ унес жизнь звезды кино и дубляжа

Скончался известный португальский актер Луиш Лукаш. Он стал популярным благодаря многочисленным ролям в кино и озвучке мультфильмов. Об этом стало известно из открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Португальский актер Луиш Филиппе де Альмейда Лукаш скончался 24 августа 2025 года. Причиной смерти стал сердечный приступ, который произошел в больнице. Лукаш был одним из самых востребованных артистов Португалии.

Свою карьеру он начал с театра, а позже успешно работал в кино и на телевидении. Его фильмография включает в себя более 200 ролей в картинах и сериалах. Особую популярность актер получил благодаря работе в дубляже — именно его голосом говорят персонажи многих анимационных фильмов в португальской версии.

Информацию о кончине актера подтвердила Португальская киноакадемия через свои социальные сети. О дате и месте прощания с артистом станет известно позднее. Лукаш оставался в профессии до последних дней — его последняя работа вышла на экраны в текущем году.

