В Сети появилось заключение о смерти Паши Техника

Директор рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, Марк Яровный опубликовал в телеграм-канале официальное заключение о смерти музыканта.

По информации, изложенной в документе, основной причиной смерти рэпера стал «септический шок».

Паша Техник умер в тайской больнице 4 апреля после того, как впал в кому. Отмечалось, что музыкант перебрал на одной из вечеринок с запрещенными веществами. Рэпера пытались вернуть к жизни, однако из-за осложнений «запустить» работу сердца так и не удалось.

В опубликованном Яровным заключении также упоминается острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность и неуточненная пневмония.

Ранее в СМИ появились подробности относительно транспортировки тела Паши Техника из Таиланда. Менеджер рэпера сообщил о большом числе бюрократических проблем, возникших при оформлении в тайской больнице.

Накануне бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая рассказала о своем задержании после приезда из Таиланда, где умер экс-супруг.