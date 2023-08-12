Прощание с Васильевой проходит в Театре сатиры

Как сообщает KP.RU , проститься с ней пришли не только самые близкие, но и поклонники с коллегами.

Веру Васильеву, народную артистку СССР, проработавшую в Театре сатиры 75 лет, провожают именно там. Церемония началась 12 августа, в субботу. Известно, что отпевание состоится в храме Христа Спасителя в 14:30 по московскому времени, а похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Напомним, что Вера Васильева ушла из жизни на 98-м году своей жизни, 9 августа, в минувшую среду. Есть предположение, что причиной смерти может быть жара в Московской области. Эту выдающуюся актрису мы знаем благодаря ее ролям в фильмах. Например, в «Сказании о земле Сибирской», где Васильева сыграла Анастасию Петровну Гусенкову.

Стоит отметить, что незадолго до смерти ее жизни ничто не угрожало. Так заявила Дарья Милославская, которая является крестницей Веры Васильевой.