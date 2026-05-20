Прощание с землей: что происходит с душой после сорокового дня смерти

Тайна сорока дней: историк-религиовед объяснил евангельский смысл православных поминок Традиция поминать усопших на девятый и сороковой день оказалась напрямую связана с датой Вознесения Господня, которое верующие встретят в мае 2026 года. Об этом пишет Царьград со ссылкой на 360.ru.

Евангельский ритм и параллели с земным путем души

Сорокадневный период, в течение которого принято поминать умерших, не является обычным народным поверьем. Писатель и историк-религиовед Николай Сапелкин пояснил, что вся христианская богослужебная практика и ритм строятся вокруг 12 главных церковных праздников. Одним из таких ключевых событий выступает Вознесение Господне, которое в 2026 году православные верующие встретят 21 мая.

Данная дата неизменно отсчитывается ровно через 40 дней после празднования Пасхи. Богослов подчеркнул, что именно на сороковой день Спаситель оставил своих земных учеников и вознесся на небо, что задало четкую параллель с посмертным путем человеческой души.

Что происходит с душой человека до сорокового дня

Опираясь на церковное предание, эксперт рассказал о состоянии души после кончины:

Прощание с миром живых: в течение первых 40 дней после физической смерти душа человека не покидает привычное земное пространство.

Присутствие рядом с близкими: она продолжает оставаться рядом со своими родными людьми и посещает близкие при жизни места.

Переход в вечность: только после сорокового дня душа окончательно уходит в мир вечного покоя. Там она пребывает в ожидании своей дальнейшей участи — определения в ад или рай.

Разница в традициях православного и католического мира

Николай Сапелкин также указал на серьезные расхождения в церковных календарях разных ветвей христианства. В современной католической традиции отдельный день Вознесения Господня отсутствует. Католики следуют иному литургическому пути и практически сразу после празднования Светлого Воскресения Христова переходят к Пятидесятнице (Троице).

В то же время в православном мире сорокадневный срок чтут неукоснительно. Благодаря этому, по словам историка, и живые верующие, и души усопших в православии следуют одному и тому же единому евангельскому ритму.