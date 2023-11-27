«Проще затащить в кинотеатр»: названа причина обилия семейный фильмов в прокате

Сегодня в прокате можно наблюдать обилие лент, маркированных меткой «6+». По данным портала kinobussines, рекорд по сборам прошедших выходных побил фильм «По щучьему велению». На первые позиции картина пробивается уже в четвертый раз подряд. Летом лидерство было за лентой «Баба Яга спасает мир».

Также к фильмам, которые можно отнести к типу «для семейной аудитории» и увидеть в кино уже сейчас или в ближайшее время, относятся «Хоккейные папы», «Бременские музыканты», «Моя ужасная сестра-2», «Повелитель ветра», «Летучий корабль» и многие другие.

«Такого кино за последнее время и правда стало больше, а в ближайшие годы только оно и будет. Причина тому проста: как ни парадоксально, но затащить всю семью в кинотеатр оказывается проще, чем каждого по отдельности», — заявил Пугачев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Уже сейчас в таких лентах можно увидеть популярных артистов: Сергея Бурунова, Юлию Пересильд, Гарика Харламова, Константина Хабенского, Алину Алексееву, Александра Петрова, Олесю Железняк, Людмилу Артемьеву и многих других. Этот тренд, уточнил Пугачев, тоже будет развиваться, и многие актеры будут переходить именно в проекты такого жанра.

«Авангард индустрии устремляется в семейное кино», — подытожил собеседник.

Ранее мы сообщали о том, что российский фильм «Чебурашка» показали в Сербии.