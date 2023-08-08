Прошедший июль назвали самым жарким месяцем за всю историю наблюдений на планете

Среднемесячная температура на его протяжении составила 16,95 градусов по шкале Цельсия. Об этом сообщила европейская служба Copernicus.

По ее данным, до этого рекорд был установлен четыре года назад. Июль 2019 года установил показатель в 16,63 градуса среднемесячной температуры. Наблюдения ведутся с 1940 года, и нынешний год стал рекордным по значению температуры воздуха.

«В июле мы стали свидетелями новых рекордов температуры воздуха и поверхности океана по всему миру», - заявила Саманта Берджесс, заместитель главы этой службы. Ее слова привело Agence France-Presse.

В июле также был установлен новый рекорд температуры в Великобритании, где в одном из регионов столбик показывал значение в 40,2 градуса. Аномально высокие значения фиксировались в Швейцарии, Германии, Италии, Испании и Болгарии/