Прошлый век: Лев Лещенко разнес традицию дарить цветы по праздникам женщинам

Народный артист Лев Лещенко в интервью ОСН поделился своим отношением к подаркам на Международный женский день. Певец заявил, что не планирует преподносить презент своей супруге Ирине именно 8 Марта.

По мнению артиста, традиция дарить подарки строго по праздничным датам, будь то 8 Марта, 23 Февраля или Новый год, давно устарела и стала приевшейся. Исполнитель считает, что гораздо правильнее совершать приятные поступки спонтанно, когда возникает душевный порыв. Лещенко подчеркнул, что не видит необходимости в специально отведенных для этого днях.

Певец рассказал, что в повседневной жизни он часто балует жену знаками внимания: дарит цветы, готовит завтрак и устраивает небольшие сюрпризы. Такой подход, по его словам, вошел у него в привычку, и он рекомендует его всем представителям сильного пола.

В беседе Лещенко, которому недавно исполнилось 84 года, также затронул тему возраста. Он признался, что с радостью вступает в новый жизненный этап. Единственное, о чем он мечтает сейчас, — это крепкое здоровье, так как, по его словам, человеку в его годы сложно желать чего-то иного.