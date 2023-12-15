Просил раздеться и хватал за пистолет: группа дебоширов напала на полицейских в Кузбассе

Инцидент случился возле бара на улице Орджоникидзе в Новокузнецке. По предварительным данным, один из посетителей в нетрезвом состоянии решил пообщаться с сотрудниками ППС, стоящих на посту. Однако разговор быстро перешел на повышенные тона. Тогда молодой человек стал предлагать правоохранителям снять форму и подраться.

В результате 24-летнего сибиряка скрутили с применением физической силы и спецсредств. Вскоре на подмогу задержанному подбежали трое его друзей. Их план освобождения провалился: полицейские достали пистолет, чем распугали смельчаков, пишет издание «Vse42.ru».

Всех изловили и доставили в отделение, где выяснилось, что двое из четырех задержанных были ранее судимы за угон и грабеж. Один из парней признался, что действительно хватал полицейского за пистолет и пытался вырваться. Его посадили на шесть суток, товарищи 21, 23 и 24 лет получили от 5 до 10 дней заключения.