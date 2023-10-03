«Просил выслать по СМС молитвы»: боец СВО прикрыл собой двух товарищей

Шел 352 день спецоперации — 11 февраля 2023 года. Сводки сообщали, что под Кременной обстановка была без перемен. Продолжались локальные бои и артиллерийские дуэли. Но для Ирины Лозинской это направление было особенным, ведь там ее сын вместе со своим полком принял бой с украинскими боевиками.

Именно в этот день Ирина в последний раз общалась с сыном Андреем Сухих по телефону.

«Он просил меня выслать по СМС молитвы и сказал, что сегодня их штурмовая рота идет в наступление. Я, как всегда, просила беречь себя и вернуться домой живым и невредимым. Через какое-то время он отправил мне сообщение, которое стало последним в его жизни», — рассказала мать бойца.

Андрей написал следующее: «Мамочка, мы все, поехали. Не переживай сильно. Всем привет! Не болей главное и в следующем месяце думай, что будешь делать в квартире. Люблю, целую». А спустя три дня, в День всех влюбленных, Лозинская в очередной раз сидела за компьютером и изучала положение дел на фронтах.

«Вдруг я услышала в комнате сильный стук и обернулась в его сторону. Ничего не увидела, только испуганный взгляд нашей любимой собачонки. Этот день, как оказалось, стал днем гибели моего любимого сыночка», — добавила женщина в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Штурмовая группа Сухих начала выдвигаться на свои заранее подготовленные позиции, как вдруг начался мощный артобстрел со стороны ВСУ. Двое неопытных бойцов начали метаться, но Андрей накрыл их своим телом, получив в последствии смертельное осколочное ранение.

Ранее мы рассказывали, каким был Андрей Сухих и почему стал военным.