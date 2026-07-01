«Просиживает штаны за счет моих налогов»: SHAMAN жестко ответил Даванкову на критику миллионов
Певец SHAMAN напомнил Даванкову о налогах, которые платит в казну
Певец SHAMAN публично ответил вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову на критику его доходов. Во время пресс-конференции в центре «Россия сегодня» артист заявил, что парламентарию стоило бы встретиться с ним лично и услышать его позицию, прежде чем выступать с обвинениями в социальных сетях.
«Я в политику не лезу, я музыкант. Пусть он там себе с равными бодается, а вместо этого он попрекает меня тем, что я много зарабатываю. Да он вообще-то этому факту должен радоваться, а он забывает, что просиживает штаны за счет тех налогов, которые я как гражданин России плачу в казну. Я жду от депутатов реальных дел, а не пустой болтовни на потеху», — высказался SHAMAN.
Конфликт берет начало в 2024 году, когда Даванков возмутился гонораром артиста в ₽16 млн за одно выступление. Тогда вице-спикер заметил, что в стране не хватает денег, а миллионные выплаты артистам уходят на пропаганду непонятно чего. Дронов же настаивает, что его заработки — это в первую очередь отчисления в казну, а не повод для депутатских претензий.