«Просиживает штаны за счет моих налогов»: SHAMAN жестко ответил Даванкову на критику миллионов

«Я в политику не лезу, я музыкант. Пусть он там себе с равными бодается, а вместо этого он попрекает меня тем, что я много зарабатываю. Да он вообще-то этому факту должен радоваться, а он забывает, что просиживает штаны за счет тех налогов, которые я как гражданин России плачу в казну. Я жду от депутатов реальных дел, а не пустой болтовни на потеху», — высказался SHAMAN.