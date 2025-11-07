«Проснулась от прикосновений»: россиянка в Гоа едва не стала жертвой соотечественника, пытавшегося ее изнасиловать

В индийском штате Гоа россиянин, находясь под воздействием наркотических веществ, попытался изнасиловать соотечественницу, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Пострадавшая россиянка рассказала, что заметила слежку с первого дня своего пребывания в отеле.

Девушка сообщила, что проснулась ночью от прикосновений. На балконе своего номера она обнаружила незнакомца. Туристка резко закричала — это позволило отпугнуть мужчину. Впоследствии он спрыгнул со второго этажа и скрылся.

Персонал гостиницы, узнав о случившемся, провел внутреннее расследование и установил личность нападавшего. Им оказался московский ресторатор, проживавший в том же отеле со своей спутницей.

По предварительной информации, мужчина находился под влиянием психоактивных веществ. В этом состоянии он перепутал свой номер с номером россиянка и проник на ее балкон. Администрация отеля приняла решение о немедленном выселении нарушителя и его девушки.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали таксиста по подозрению в надругательстве над 18-летней пассажиркой.