Просрочка по ЖКХ скоро станет редкостью? Юрист объяснил, как новый срок оплаты избавит миллионы россиян от лишних долгов

С 1 марта 2026 года в России повсеместно вступит в силу новое правило: крайний срок внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги будет установлен единый для всех — до 15-го числа каждого месяца.

Как сообщает агентство «Прайм», инициатива была одобрена не сразу, а появилась в законопроекте только на этапе второго чтения.

Андрей Моисеев, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, пояснил, что по действующим нормам оплата должна вноситься до 10-го числа. Однако этот период можно было изменить по решению собственников дома или условиями договора управления. После марта 2026 года такая возможность исчезнет — дата 15-е число станет обязательной и неизменной для всех.

Эксперт выделил ключевые преимущества нововведения. Во-первых, это создаст удобство для миллионов граждан, которые традиционно получают заработную плату в период с 10-го по 15-е число. Во-вторых, единообразие позволит сократить количество непреднамеренных просрочек по платежам. Кроме того, у управляющих компаний и жильцов появится больше времени для урегулирования спорных вопросов и проведения перерасчетов.

