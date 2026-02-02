Простая привычка с утра разрушает ваш желудок, и вы даже не подозреваете об этом

Диетолог Аманда Фигейредо предостерегла от распространенной привычки повторно разогревать остывший кофе. От этого распространенного действия она предостерегла в разговоре с изданием Terra.

По ее словам, это действие может привести к негативным последствиям для желудочно-кишечного тракта, таким как изжога, тошнота и боли в животе.

Эксперт пояснила, что подогретый напиток способен также провоцировать головные боли. Помимо вреда для здоровья, повторный нагрев ухудшает вкусовые качества кофе, делая его более горьким и придавая неприятный горелый привкус.

Фигейредо рекомендует употреблять свежезаваренный кофе в течение 30–60 минут после приготовления, чтобы насладиться его оптимальным вкусом и ароматом. Для тех, кто склонен забывать о напитке, диетолог советует использовать термос для сохранения температуры, что позволит избежать необходимости последующего разогрева и связанных с ним рисков.

Ранее врач советовал налегать на рыбу зимой.