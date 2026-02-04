Простая «волшебная таблетка» от 30 болезней: предмет из подвала оказался мощнее самых дорогих лекарств

Испанский анестезиолог Давид Каллехо представил силовые тренировки в качестве одного из самых эффективных инструментов для сохранения здоровья и продления жизни. В интервью для подкаста Ac2ality, на которое ссылается издание El Confidencial, специалист назвал работу с отягощениями своеобразной «волшебной таблеткой», пишет Лента.ру.

Каллехо утверждает, что эта практика имеет фундаментальное значение для профилактики и снижения рисков развития широкого спектра заболеваний — по его словам, их количество достигает тридцати. Врач подчеркивает, что именно регулярные силовые упражнения оказывают наиболее сильное влияние на здоровье человека в долгосрочной перспективе, превосходя по комплексному эффекту многие другие методы.

Помимо физической активности, эксперт выделил другие ключевые элементы здорового образа жизни. Он рекомендовал делать акцент в питании на свежих овощах, бобовых, рыбе и мясе птицы, при этом максимально избегая ультрапереработанных промышленных продуктов. Также, по мнению Каллехо, для долголетия критически важны достаточное количество сна и поддержание правильного водного баланса организма, что в совокупности с тренировками формирует мощную основу для благополучия.

