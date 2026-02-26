Простить или мстить? Клирик Покровского храма раскрыл, как отвечать обидчикам

Как быть, если кто-то причинил зло или несправедливо обидел? В миру принято давать сдачи или хотя бы затаить обиду до лучших времен. Но христианская традиция предлагает совершенно иной путь, и о нем напомнил прихожанам клирик храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Ханты-Мансийске иерей Александр Власкин, передает ugra-news.ru .

В беседе с «Новостями Югры» священник подчеркнул: месть и ответная агрессия бьют прежде всего по самому обиженному. Когда человек отвечает злом на зло, он не восстанавливает справедливость, а лишь усугубляет ситуацию и разрушает себя изнутри.

«Если нас кто обидел и злоумышляет против нас, мы не должны отвечать на это взаимностью. Тем самым мы изощряем против себя меч духовный, который наносит нам глубочайшие раны», — пояснил он.

Речь идет не только о внешних действиях. Гораздо сложнее — и важнее — справиться с тем, что кипит внутри. По словам иерея, недостаточно просто сдержаться и не нагрубить в ответ. Нужно суметь пережить обиду в себе, не допуская раздражения, ярости и гнева. А следующий шаг для истинного христианина — попытаться отплатить обидчику добром. Именно в этом, напоминает священник, заключается идеал христианской жизни.

Власкин также сослался на наставления Иоанна Златоуста, который советовал прощать обидчиков и с кротостью переносить обиды. Конечно, современному человеку, живущему в мире, где культивируется принцип «око за око», такой подход кажется наивным или даже слабым. Но, как отмечает клирик, у этой слабости есть великая сила.

«Никогда не бывает так, что зло побеждает зло», — убежден священник.

Ответная агрессия лишь порождает новую агрессию, и этот круг может быть бесконечным. А вот искренняя попытка проявить любовь к тому, кто причинил боль, способна изменить не только самого человека, но и обидчика. В этом, по мнению иерея Александра Власкина, и заключается настоящая победа — победа духа над грехом.

