Заступница у ворот: о чем можно просить Иверскую икону в день ее памяти

Православный мир 25 февраля чествует Иверскую икону Божией Матери — образ, который на протяжении веков считается одной из главных духовных опор России. В народном сознании и церковной традиции почитание Богородицы занимает исключительное место: в иерархии святых она воспринимается как главная заступница, спасавшая города от эпидемий, голода и вражеских осад. История Москвы неразрывно связана с несколькими ключевыми иконами, которые в темные времена становились для воинов и простых горожан источником духовной стойкости. Подробности об одной из самых почитаемых икон собрала gazetametro.ru .

Иверская икона, чей древнейший список более трехсот лет находился в Новодевичьем монастыре, была особенно любима первыми царями из династии Романовых. Специально для этой святыни у въезда на Красную площадь возвели часовню, мимо которой не проходило ни одно торжественное шествие. Долгое время образ хранился в фондах Государственного исторического музея, пока в 2012 году не был возвращен Церкви, вновь заняв свое историческое место в стенах монастыря.

Сейчас Иверскую икону традиционно считают хранительницей домашнего очага и защитницей от физических опасностей. Ей молятся об избавлении от внезапных бедствий, таких как пожары и несчастные случаи, а также о защите жилища от недоброжелателей и грабителей. Будучи символом утешения в тяжелых жизненных обстоятельствах, этот образ помогает верующим обрести душевное спокойствие, исцелиться от затяжных болезней и найти выход из тупиковых ситуаций. Считается, что заступничество Иверской Богоматери оберегает человека от роковых ошибок и духовных падений, помогая сохранять мир и достаток в семье.

Однако Иверская — лишь одно звено в «небесной кольчуге» столицы. Не меньшую роль сыграла Владимирская икона, авторство которой приписывают евангелисту Луке. Считается, что именно ее заступничество помогло Москве устоять перед полчищами Тамерлана в 1395 году и завершить период ордынского ига после знаменитого стояния на Угре.

Казанский образ Богоматери навсегда вписан в летопись Смутного времени. Именно эту икону несло перед собой народное ополчение, когда штурмовало захваченный польско-литовскими интервентами Кремль.

Другая святыня, Смоленская икона, стала символом 1812 года. Накануне Бородинского сражения перед ней склоняли головы не только простые солдаты, но и весь генеральский штаб во главе с Михаилом Кутузовым, прося благословения на решающую битву с Наполеоном.

Замыкает этот почетный список Тихвинская икона, чей путь начался, согласно преданию, над водами Ладожского озера. Особое место в городской мифологии занимает легенда времен Великой Отечественной войны о том, что самолет с этим образом облетел Москву в критический момент обороны города. Хотя официальная история относится к таким сюжетам с осторожностью, для верующих это лишь подтверждает статус Богоматери как неустанной хранительницы земли.

