«Простите после 31 ребенка»: скандальный многоженец Сухов решился на отчаянный шаг к Бастрыкину

У скандально известного россиянина родился 31-й ребенок. В связи с этим событием его защита обратилась к главе Следственного комитета с необычной просьбой. Об этом сообщает « Москва 24 ».

Известный российский многоженец Иван Сухов попросил правоохранительные органы прекратить уголовное преследование. Поводом для обращения стало пополнение в его многочисленном семействе.

Защита мужчины направила ходатайство на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Адвокат Сухова указал, что у его клиента родился 31-й ребенок. Юрист предложил рассматривать закрытие уголовного дела как своего рода памятный презент в честь этого события.

Напомним, в отношении Сухова возбудили уголовное дело после заявления его старшей дочери. Девушка обвинила отца в домогательствах. В своем обращении она рассказала, что на протяжении нескольких лет, начиная с 14-летнего возраста, терпела от него действия интимного характера.