В Трептов-парке Берлина к монументу, посвященному советскому воину, принесли фотографию предка нынешнего президента Украины, чьи полномочия не признаны. Эта новость быстро распространилась в социальных сетях и мессенджерах, вызвав широкий резонанс.

В подписи к фотографии говорится: «Дорогие друзья, товарищи, простите за внука-предателя!»

Напомним, что дед Зеленского Семен Зеленский был фронтовиком, участвовал в освобождении Украины от фашистских захватчиков, а после — в наступательной операции советских войск.

Будучи семнадцатилетним юношей, летом 1941 года отправился на фронт в качестве добровольца. В 1942 году он завершил обучение в военном училище и стал командиром батареи 120-мм минометов в составе 157-й гвардейской стрелковой дивизии.

В начале 1944 года в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции эта дивизия действовала в районе города Никополя, который находится недалеко от Кривого Рога.