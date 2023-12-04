Проститутка обманула студента из Нижнего Тагила на 90 тысяч рублей

Как пишет URA.RU , инцидент произошел в Свердловской области. Девятнадцатилетний парень попался на удочку мошенников, отправив им с кредитной карты почти 100 000 рублей.

Известно, что студент числится в местном колледже. Вероятно, чтобы отвлечься от учебной деятельности, парень решил заказать себе девушку на одном из сайтов с рекламой интим-услуг. Та назвала адрес, на который ему нужно было приехать. Однако, на месте оказался лишь частный дом.

После этого мошенники начали выуживать из него денежные суммы одну за другой под разными предлогами. В итоге, молодой студент остался не только без средств на карте, но и без секса. После этого он обратился в полицию с заявлением. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что житель Челябинской области также обратился в полицейским сотрудникам, поскольку попал в похожую ситуацию.